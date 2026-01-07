Соседняя страна сделает вклад в гарантии безопасности Украины, но не войсками

Румыния не будет отправлять в Украину свои войска, но готова внести свой вклад в гарантии безопасности, усилив безопасность в Черном море.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт румынского лидера и его сообщение в соцсети X.