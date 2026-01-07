Соседняя страна сделает вклад в гарантии безопасности Украины, но не войсками
Румыния не будет отправлять в Украину свои войска, но готова внести свой вклад в гарантии безопасности, усилив безопасность в Черном море.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт румынского лидера и его сообщение в соцсети X.
"Румыния обязалась предоставить не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", - сказано на сайте румынского лидера.
В своей публикации в X Никушор Дан заявил, что Румыния готова внести свой вклад, усиливая безопасность в Черном море для предотвращения новой войны.
"Мирные переговоры достигли критической фазы, и наше единство и координация важнее, чем когда-либо. Все участники решительно поддерживают усилия под руководством США. Наша общая цель - достичь справедливого и прочного мира, основанного на уважении к международному праву", - подчеркнул он.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории.
Британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.
Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.
Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.
В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.
Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.