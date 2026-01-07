Бельгия готова предоставить авиацию и флот для мира в Украине

Европейские партнеры продолжают формировать архитектуру безопасности для Украины после завершения войны, обсуждая конкретные военные и политические механизмы поддержки в рамках международной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в соцсети X .

Позиция Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.

По его словам, соответствующие договоренности обсуждались в ходе заседания "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодняшнее заседание "коалиции желающих" в Париже было продуктивным и решающим. Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания войны", — подчеркнул он.

Военный вклад и обучение

Глава бельгийского правительства уточнил, что участие страны будет сосредоточено на тех направлениях, где Бельгия располагает необходимыми возможностями.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок, где Бельгия может сделать конкретный и значительный вклад", — отметил де Вевер.

Роль США в обеспечении безопасности

Отдельно премьер акцентировал внимание на важности американского лидерства. По его словам, усилия международной коалиции будут опираться на надежную поддержку Соединенных Штатов.

Де Вевер также указал, что будущий мониторинг ситуации в сфере безопасности планируется осуществлять под руководством США, что должно обеспечить эффективное сдерживание России от повторной агрессии и способствовать долгосрочной стабильности в регионе.