Шмыгаль подал в отставку, а Зеленский легализовал множественное гражданство: новости за 15 июля

"АТЕШ" разоблачил локацию производителя двигателей для "Искандеров" в Воронеже

Речь идет о Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным "АТЕШ", именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для "Искандер-М". Вся собранная информация передана Силам обороны Украины.

Буданов раскрыл, о чем рассказал Кэллогу во время встречи накануне

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.

Каллас надеется на принятие новых санкций ЕС против России "сегодня или завтра"

В Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей заявила, что ЕС "очень близок" к принятию санкций.

"Мы надеемся, что мы примем 18-й пакет санкций сегодня или завтра", - сказала Каллас, добавив, что еще "многое нужно сделать".

Хотел взорвать многоэтажку в Ровно в режиме онлайн: СБУ задержала агента РФ

Задержанным оказался 27-летний львовянин. По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой съемной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

Без прямых поставок из США: Spiegel раскрыл план НАТО по оружию для Украины

Как отмечает издание Der Spiegel, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Кроме того, издание пишет, что министр обороны Германии Борис Писториус месяцами работал над тем, чтобы заключить соглашение, приемлемое для США по оружию для Украины.

Он также продолжает инициативу с прошлого года, в рамках которой собирал средства от других партнеров Украины для приобретения систем противовоздушной обороны. По словам генсека НАТО Марка Рютте, Финляндия, Канада, Швеция, Великобритания и Дания планируют принять участие.

Рада одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, "за" продление военного положения проголосовали 320 нардепов, а мобилизации - 304. Один парламентарий (Алексей Гончаренко) - против.

После подписания законопроектов президентом военное положение и мобилизацию в Украине продлят еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Китай пообещал России "более глубокую" поддержку после угроз Трампа по санкциям

После встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым китайский лидер Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах".

Как пишет Telegraph, согласно утечкам информации о встрече с представителями ЕС, глава МИД Китая Ван И заявлял, что Пекин не позволит Москве проиграть войну, поскольку Вашингтон якобы может тогда перенести внимание на Китай.

Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра

Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!", - написал Шмыгаль.

Зеленский легализовал множественное гражданство

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине института множественного гражданства. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Соответствующий документ впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства.

Им вводится понятие "множественное гражданство (подданство)", под которым понимается одновременная принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Рютте об ультиматуме Трампа для Путина: Китаю, Индии и Бразилии грозит сильный удар

По словам Марка Рютте, президент США Дональд Трамп фактически заявил, что он введет тарифы против Индии, Китая и Бразилии, если РФ не согласится на мир.

"Мой совет этим трем странам - вам стоит внимательно присмотреться к этому, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину (российскому диктатору - ред.) и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами", - отметил генсек НАТО.