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Рютте об ультиматуме Трампа для Путина: Китаю, Индии и Бразилии грозит сильный удар

Вторник 15 июля 2025 22:39
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Рютте об ультиматуме Трампа для Путина: Китаю, Индии и Бразилии грозит сильный удар Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут ввести 100% пошлины против Китая, Индии и Бразилии, если Россия не захочет подписывать мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рютте подчеркнул, что Европа "найдет деньги", чтобы Украина могла продолжать защищаться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

По его словам, вчерашние решения президента США Дональда Трампа были важными. Прежде всего, теперь Украине "будут массово поставлять оружие из США". Речь не только о системах противовоздушной обороны, но и ракетах, и боеприпасах. Их будут покупать страны Европы.

"Во-вторых, президент Трамп фактически заявил, что если РФ не будет серьезно относиться к мирным переговорам, через 50 дней он введет вторичные санкции против таких стран, как Индия, Китай и Бразилия. Мой совет этим трем странам - вам стоит внимательно присмотреться к этому, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину (российскому диктатору - ред.) и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами", - добавил он.

Также Рютте пообещал, что партнеры обеспечат для Украины максимально выгодные условия для начала мирных переговоров.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия за 50 дней не завершит войну против Украины, он введет вторичные тарифы, которые коснутся партнеров РФ.

Такие пошлины будут введены против тех стран, которые продолжат торговать с Москвой.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Бразилия Индия Дональд Трамп Марк Рютте
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