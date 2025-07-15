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Китай пообещал России "более глубокую" поддержку после угроз Трампа

Вторник 15 июля 2025 15:24
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Китай пообещал России "более глубокую" поддержку после угроз Трампа Фото: Си Цзиньпин, лидер Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай обещает усилить поддержку Российской Федерации (РФ) на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа ввести пошлины на торговых партнеров Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

После встречи с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах". Он отметил, что доверие между Китаем и Россией "углубилось" и обе страны "создают модель нового типа международных отношений".

Как пишет Telegraph, согласно утечкам информации о встрече с представителями Европейского союза (ЕС), глава МИД Китая Ван И заявлял, что Пекин не позволит Москве проиграть войну, поскольку Вашингтон якобы может тогда перенести внимание на Китай.

Попытки США остановить войну в Украине

США в последнее время усилили свои дипломатические усилия с целью остановить полномасштабную войну в Украине. Американские официальные лица провели ряд отдельных переговоров с представителями Украины и России. Во время одного из раундов Вашингтон выступил с предложением о полном прекращении боевых действий - Украина эту инициативу поддержала, а российская сторона выдвинула встречные требования. Несмотря на это, Киев и Москва возобновили прямой диалог и уже провели несколько раундов переговоров.

После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом - его риторика в отношении России существенно менялась. Вчера же, 14 июля, он выразил недовольство действиями диктатора Владимира Путина, предупредил о возможности введения новых санкций против России и объявил о передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных систем Patriot.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Бразилии, Китаю и Индии с призывом повлиять на Кремль и убедить Путина согласиться на перемирие, если стремятся избежать санкций.

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Китай Дональд Трамп Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Си Цзиньпинь
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