Китай пообещал России "более глубокую" поддержку после угроз Трампа
Китай обещает усилить поддержку Российской Федерации (РФ) на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа ввести пошлины на торговых партнеров Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
После встречи с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах". Он отметил, что доверие между Китаем и Россией "углубилось" и обе страны "создают модель нового типа международных отношений".
Как пишет Telegraph, согласно утечкам информации о встрече с представителями Европейского союза (ЕС), глава МИД Китая Ван И заявлял, что Пекин не позволит Москве проиграть войну, поскольку Вашингтон якобы может тогда перенести внимание на Китай.
Попытки США остановить войну в Украине
США в последнее время усилили свои дипломатические усилия с целью остановить полномасштабную войну в Украине. Американские официальные лица провели ряд отдельных переговоров с представителями Украины и России. Во время одного из раундов Вашингтон выступил с предложением о полном прекращении боевых действий - Украина эту инициативу поддержала, а российская сторона выдвинула встречные требования. Несмотря на это, Киев и Москва возобновили прямой диалог и уже провели несколько раундов переговоров.
После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом - его риторика в отношении России существенно менялась. Вчера же, 14 июля, он выразил недовольство действиями диктатора Владимира Путина, предупредил о возможности введения новых санкций против России и объявил о передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных систем Patriot.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Бразилии, Китаю и Индии с призывом повлиять на Кремль и убедить Путина согласиться на перемирие, если стремятся избежать санкций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.