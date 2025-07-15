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Буданов раскрыл Келлогу, к чему готовится Россия после Украины

Вторник 15 июля 2025 09:44
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Буданов раскрыл Келлогу, к чему готовится Россия после Украины Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В брифинге приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов, его заместитель Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - считает Буданов.

Начальник ГУР выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подчеркнул Буданов.

Визит Келлога в Украину

Кит Келлог прибыл в Украину вчера утром, предварительно анонсировав свой визит на прошлой неделе. Как стало известно, ему должны передать данные о военном потенциале России и оценку оборонных возможностей Украины. Соответствующее поручение главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову дал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также заявил, что его переговоры с Келлогом были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

Также мы писали, что Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского

О деталях визита Келлога в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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Кирилл Буданов Кит Келлог Война в Украине Российская Федерация
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