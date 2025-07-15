Буданов раскрыл Келлогу, к чему готовится Россия после Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В брифинге приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов, его заместитель Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - считает Буданов.

Начальник ГУР выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подчеркнул Буданов.

Визит Келлога в Украину

Кит Келлог прибыл в Украину вчера утром, предварительно анонсировав свой визит на прошлой неделе. Как стало известно, ему должны передать данные о военном потенциале России и оценку оборонных возможностей Украины. Соответствующее поручение главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову дал президент Владимир Зеленский.