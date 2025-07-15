Каллас надеется на принятие новых санкций ЕС против России "сегодня или завтра"
В Евросоюзе надеются на быстрое принятие 18-го пакета санкций против России. Сегодня, 15 июля, министры стран ЕС обсудят новые ограничения против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
В Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС. Темами встречи будут 18-й пакет санкций против России и война в Секторе Газа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в заседании по видеосвязи.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей заявила, что ЕС "очень близок" к принятию санкций.
"Мы надеемся, что мы примем 18-й пакет санкций сегодня или завтра", - сказала Каллас, добавив, что еще "многое нужно сделать".
Пакет до сих пор не был принят из-за позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он выступает против плана Европейской комиссии полностью запретить импорт российского газа и хочет использовать право вето, чтобы получить уступки. Еще одним спорным вопросом является уменьшение предельной цены на российскую нефть.
"Мы работаем над этим ограничением цены на нефть", - добавила Каллас.
Новые санкции против РФ
Европейский Союз работает над 18-м пакетом санкций против Москвы, который может стать одним из самых сильных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Пакет предусматривает дальнейшие ограничения против отдельных лиц и организаций РФ, а также против так называемого "теневого флота" Кремля. Кроме того, ЕС планирует снижение установленной странами G7 предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов.
Однако пакет не могут принять из-за блокирования некоторых стран ЕС. Так, Словакия выступает против из-за плана Еврокомиссии о полном запрете российского газа. Однако, по словам премьера Словакии Роберта Фицо, страна получила от Еврокомиссии "гарантии".
По данным Politico, Мальта также выразила возражения при принятии нового пакета санкций.
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