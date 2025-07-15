Каллас надеется на принятие новых санкций ЕС против России "сегодня или завтра"

В Евросоюзе надеются на быстрое принятие 18-го пакета санкций против России. Сегодня, 15 июля, министры стран ЕС обсудят новые ограничения против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

В Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС. Темами встречи будут 18-й пакет санкций против России и война в Секторе Газа. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в заседании по видеосвязи.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей заявила, что ЕС "очень близок" к принятию санкций.

"Мы надеемся, что мы примем 18-й пакет санкций сегодня или завтра", - сказала Каллас, добавив, что еще "многое нужно сделать".

Пакет до сих пор не был принят из-за позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он выступает против плана Европейской комиссии полностью запретить импорт российского газа и хочет использовать право вето, чтобы получить уступки. Еще одним спорным вопросом является уменьшение предельной цены на российскую нефть.

"Мы работаем над этим ограничением цены на нефть", - добавила Каллас.