Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра
Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правительства Дениса Шмыгаля.
"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!", - написал Шмыгаль.
Фото: заявление об отставке (t.me/Denys_Smyhal)
Смена правительства
Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Вчера, 14 июля, президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение - она заменит на этом посту Шмыгаля.
Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США).
В том же числе ожидается объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.
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