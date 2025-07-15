Хотел взорвать многоэтажку в Ривне в режиме онлайн: СБУ задержала агента РФ

Служба безопасности Украины задержала 27-летнего львовянина, который по заказу РФ пытался взорвать многоэтажку в Ровно, и транслировать свой теракт в режиме онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По материалам дела, фигурант установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

Подробности плана теракта

Как установило расследование, задержанным оказался 27-летний львовянин, которого РФ завербовала через Telegram в группах по поиску "легких заработков".

После вербовки он приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВП и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось взорвать. Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После дистанционной активации СВП враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы врага и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ривном, а затем сбежать во Львов.

Что ему грозит

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.