Шмигаль подав у відставку, а Зеленський легалізував множинне громадянство: новини за 15 липня

"АТЕШ" викрив локацію виробника двигунів для "Іскандерів" у Воронежі

Йдеться про Конструкторське бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до складу "Роскосмосу" та займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів.

За даними "АТЕШ", саме на цьому підприємстві виготовляються двигуни для "Іскандер-М". Уся зібрана інформація передана Силам оборони України.

Буданов розкрив, про що розповів Келлогу під час зустрічі напередодні

Американську сторону ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - наголосив Буданов.

Каллас сподівається на ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії "сьогодні чи завтра"

У Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Голова європейської дипломатії Кая Каллас перед зустріччю заявила, що ЄС "дуже близький" до ухвалення санкцій.

"Ми сподіваємося, що ми ухвалимо 18-й пакет санкцій сьогодні чи завтра", - сказала Каллас, додавши, що ще "багато чого потрібно зробити".

Хотів підірвати багатоповерхівку у Рівному у режимі онлайн: СБУ затримала агента РФ

Затриманим виявився 27-річний львів’янин. За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Без прямих постачань з США: Spiegel розкрив план НАТО щодо зброї для України

Як зазначає видання Der Spiegel, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.

Крім того, видання пише, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус місяцями працював над тим, щоб укласти угоду, прийнятну для США щодо зброї для України.

Він також продовжує ініціативу з минулого року, в рамках якої збирав кошти від інших партнерів України для придбання систем протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО Марка Рютте, Фінляндія, Канада, Швеція, Велика Британія та Данія планують взяти участь.

Рада схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, "за" продовження воєнного стану проголосували 320 нардепів, а мобілізації - 304. Один парламентар (Олексій Гончаренко) - проти.

Після підписання законопроєктів президентом воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів - до 5 листопада 2025 року.

Китай пообіцяв Росії "глибшу" підтримку після погроз Трампа щодо санкцій

Після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив про необхідність Москви та Пекіну "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".

Як пише Telegraph, згідно з витоками інформації про зустріч з представниками ЄС, голова МЗС Китаю Ван Ї заявляв, що Пекін не дозволить Москві програти війну, оскільки Вашингтон нібито може тоді перенести увагу на Китай.

Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави. Слава Україні!", - написав Шмигаль.

Зеленський легалізував множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.

Ним вводиться поняття "множинне громадянство (підданство)", під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

Рютте про ультиматум Трампа для Путіна: Китаю, Індії та Бразилії загрожує сильний удар

За словами Марка Рютте, президент США Дональд Трамп фактично заявив, що він запровадить тарифи проти Індії, Китаю та Бразилії, якщо РФ не погодиться на мир.

"Моя порада цим трьом країнам - вам варто уважно придивитися до цього, тому що це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну (російському диктатору - ред.) і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами", - зазначив генсек НАТО.