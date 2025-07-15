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Рада снова продлила военное положение и мобилизацию: новые сроки

Киев, Вторник 15 июля 2025 13:21
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Рада снова продлила военное положение и мобилизацию: новые сроки Фото: Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Их продлили еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Рада проголосовала за два законопроекта №13471 и №13472. Продолжение военного положения поддержали 320 народных депутатов, а мобилизации - 304. Один парламентарий (Алексей Гончаренко) - против.

Фото: Рада поддержала продолжение военного положения и мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 июля.

Глава государства предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, с 7 августа до 5 ноября 2025 года. Теперь после решения Рады президент должен подписать указанные законопроекты.

Военное положение и мобилизация в Украине

Впервые военное положение было введено в Украине в первый день полномасштабной войны - утром 24 февраля 2022 года на 30 суток.

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали 16 апреля 2025 года.

В Украине военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Его действие предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Во время военного положения могут действовать ограничения и меры:

  • комендантский час;
  • запрет проведения массовых мероприятий;
  • ограничение свободы передвижения;
  • изъятие имущества для нужд обороны;
  • привлечение граждан к общественно полезным работам.

Кроме того, во время действия военного положения в Украине запрещено проводить выборы.

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