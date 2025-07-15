Рада снова продлила военное положение и мобилизацию: новые сроки

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Их продлили еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Рада проголосовала за два законопроекта №13471 и №13472. Продолжение военного положения поддержали 320 народных депутатов, а мобилизации - 304. Один парламентарий (Алексей Гончаренко) - против.

Фото: Рада поддержала продолжение военного положения и мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 июля.

Глава государства предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, с 7 августа до 5 ноября 2025 года. Теперь после решения Рады президент должен подписать указанные законопроекты.