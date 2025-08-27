Что означает вето Навроцкого на помощь украинцам: объяснение посольства
Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснения относительно вето президента страны Кароля Навроцкого на изменения в специальный закон о помощи украинским беженцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.
В посольстве отметили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время режим временной защиты для украинцев продлен решением Совета Европейского Союза до 4 марта 2027 года, и он распространяется также на территорию Польши.
В дипломатическом ведомстве отметили, что решение Совета ЕС являются обязательными для всех стран-членов, а их реализация обеспечивается национальным законодательством.
Посольство пообещало внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать сограждан обо всех официальных решениях.
"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Республике Польша. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов", - отметили в ведомстве.
Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам
Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
На следующий день новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.
Кроме того, с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Отныне для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для тех, кто учится дома.
Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение президента и заявил, что его следствием станет отключение предоставленных Польшей Украине Starlink и услуг по хранению данных в облаке.
В то же время глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.
Тем временем правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам.