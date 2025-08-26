ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сокращение помощи украинцам в Польше: законопроект Навроцкого подали в Сейм

Вторник 26 августа 2025 11:09
UA EN RU
Сокращение помощи украинцам в Польше: законопроект Навроцкого подали в Сейм Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", - сказал Богуцкий.

Глава канцелярии также заявил, что нынешнее правительство имело полтора года, чтобы принять "хорошие решения", адаптированные к потребностям настоящего. Он также добавил, что "чтобы они были справедливыми прежде всего для поляков, но также справедливыми для всех украинцев, которые честно вошли в польскую социально-экономическую систему".

Что предшествовало

Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готовит изменения в программу "800+". Эту помощь в Польше назначают семьям с детьми, в том числе и украинским беженцам. Основная цель программы - поддержать родителей и опекунов в воспитании детей.

Кроме того, вчера, 25 августа, Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Также отметим, что с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила по программе "800+" для украинских беженцев. Теперь, чтобы получить это социальное обеспечение, ребенок должен обязательно посещать польскую школу или детский сад. Исключение составляют только те дети, которые учатся дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы