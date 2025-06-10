В Польше изменили правила выплат "800+" и "300+": кто потеряет помощь
С 1 июня в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием для получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
В соответствии с новыми правилами ZUS будет проверять, что ребенок:
- учится в польском учебном заведении;
- участвует в учебном процессе;
- выполняет ли требования образовательного этапа.
Это касается также детей, которые учатся дома. Их родители должны предоставить документы, подтверждающие домашнее обучение в соответствии с образовательными стандартами.
Под новые требования не подпадают:
- дети до 6 лет, которые еще не начали обязательную подготовку к школе;
- дети, которым официально отсрочили начало обучения.
Выплата 300+ на подготовку к школе также будет зависеть от участия ребенка в образовательном процессе в Польше. Если ребенок не зачислен ни в одно учебное заведение, обе выплаты приостанавливаются до начала обучения.
Напомним, программа "800+" предусматривает выплаты иностранцам, в том числе и украинцам, в размере 800 злотых (около 8,9 тысячи гривен) в месяц на ребенка. Для многих беженцев эта помощь является очень весомой.
РБК-Украина также писало, что с 1 июня в Польше начали действовать новые правила для украинцев. В частности, изменения касаются рынка труда, образования и визовой системы.
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