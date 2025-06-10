В Польше изменили правила выплат "800+" и "300+": кто потеряет помощь

С 1 июня в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием для получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

В соответствии с новыми правилами ZUS будет проверять, что ребенок: учится в польском учебном заведении;

участвует в учебном процессе;

выполняет ли требования образовательного этапа. Это касается также детей, которые учатся дома. Их родители должны предоставить документы, подтверждающие домашнее обучение в соответствии с образовательными стандартами. Под новые требования не подпадают: дети до 6 лет, которые еще не начали обязательную подготовку к школе;

дети, которым официально отсрочили начало обучения. Выплата 300+ на подготовку к школе также будет зависеть от участия ребенка в образовательном процессе в Польше. Если ребенок не зачислен ни в одно учебное заведение, обе выплаты приостанавливаются до начала обучения.