Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам. Что изменится

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Interia Wydarzenia .

Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины. Глава государства пояснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

Президент подчеркнул, что в центре государственной политики должны оставаться поляки.

"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня является фундаментальным, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - заявил он.

Что предлагает Навроцкий

Глава государства предложил собственный вариант специального закона. Он призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель наработать согласованный документ.

По словам Навроцкого, новый проект должен включать ужесточенные требования к получению польского гражданства. Если сейчас его можно получить через три года проживания, то президент предлагает увеличить этот срок до десяти лет.

Также президент предложил ввести уголовную ответственность за проявления "бандеризма", по аналогии с уже действующей ответственностью за пропаганду фашизма.

Теперь мяч на поле Сейма - у правительства и парламентских партий есть две недели на согласование изменений. Если компромисс не будет найден, украинцы рискуют потерять часть доступа к социальным гарантиям в Польше.