Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам. Что изменится
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Interia Wydarzenia.
Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины. Глава государства пояснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
Президент подчеркнул, что в центре государственной политики должны оставаться поляки.
"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной формы социальной справедливости. Поляков в их собственной стране следует ставить по крайней мере наравне с нашими гостями из Украины. Это для меня является фундаментальным, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - заявил он.
Что предлагает Навроцкий
Глава государства предложил собственный вариант специального закона. Он призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель наработать согласованный документ.
По словам Навроцкого, новый проект должен включать ужесточенные требования к получению польского гражданства. Если сейчас его можно получить через три года проживания, то президент предлагает увеличить этот срок до десяти лет.
Также президент предложил ввести уголовную ответственность за проявления "бандеризма", по аналогии с уже действующей ответственностью за пропаганду фашизма.
Теперь мяч на поле Сейма - у правительства и парламентских партий есть две недели на согласование изменений. Если компромисс не будет найден, украинцы рискуют потерять часть доступа к социальным гарантиям в Польше.
Помощь "800+" для украинцев в Польше
Социальная инициатива "800+" в Польше остается одной из ключевых форм поддержки семей с детьми, в том числе и для украинских беженцев. Ее главная задача - помочь родителям и опекунам в воспитании несовершеннолетних.
По условиям программы, каждая семья ежемесячно получает по 800 злотых (примерно 9 тысяч гривен) на ребенка до 18 лет.
Впрочем, с 1 июня 2025 года правила изменились. Теперь выплаты начисляют только тем семьям, чьи дети фактически посещают польские детсады или школы. Исключение сделано только для тех несовершеннолетних, которые учатся дома в официальной форме.
Такое уточнение может существенно ударить по части украинских семей. Для некоторых из них потеря ежемесячного пособия будет означать резкое ухудшение материального положения, что потенциально может подтолкнуть к возвращению в Украину.
Напомним, украинцы назвали страны, которые оказали наибольшую помощь с начала войны. По мнению 59% респондентов, наибольшую помощь оказали США, что соответствует действительности. На втором месте - Германия (48%). Далее следуют Великобритания (38%), Польша (33%), Франция (17%) и Европейский Союз (14%).