Польша больше не сможет оплачивать Starlink для Украины: в чем причина
Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.
"Президентские вето режут слепо! Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет для Украины, потому что де-факто его решение относительно закона о помощи гражданам Украины означает именно это. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, ведущей войну", - написал министр.
Он назвал это "подарком" для российского диктатора Владимира Путина, ведь отключение Украины от критически важных сервисов напрямую играет на руку агрессору.
"Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут: "Позор!", другие: "Измена соседу!", - подчеркнул Гавковский.
Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам
Напомним, сегодня, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины. Он пояснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
Польский президент подчеркнул, что в центре государственной политики должны оставаться поляки.
Он предложил собственный вариант специального закона. Он призвал правительство и парламентские силы в течение двух недель наработать согласованный документ.
По словам Навроцкого, новый проект должен включать ужесточенные требования к получению польского гражданства. Если сейчас его можно получить через три года проживания, то президент предлагает увеличить этот срок до десяти лет.
Также президент предложил ввести уголовную ответственность за проявления "бандеризма", по аналогии с уже действующей ответственностью за пропаганду фашизма.
Теперь мяч на поле Сейма - у правительства и парламентских партий есть две недели на согласование изменений. Если компромисс не будет найден, украинцы рискуют потерять часть доступа к социальным гарантиям в Польше.