Польша больше не сможет оплачивать Starlink для Украины: в чем причина

Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.

"Президентские вето режут слепо! Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет для Украины, потому что де-факто его решение относительно закона о помощи гражданам Украины означает именно это. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, ведущей войну", - написал министр. Он назвал это "подарком" для российского диктатора Владимира Путина, ведь отключение Украины от критически важных сервисов напрямую играет на руку агрессору. "Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России. Одни скажут: "Позор!", другие: "Измена соседу!", - подчеркнул Гавковский.