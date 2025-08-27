Правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабинета министров в среду заявил, что не намерен спорить с президентом Каролем Навроцким относительно выплат помощи "800+" только работающим украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Money.pl .

По его словам, правительство само предложило изменения в эту программу, а соответствующий законопроект "практически готов".

После вето президента Навроцкого многие вопросы по поддержке граждан Украины остаются открытыми, в частности выплата "800+".

Как установило издание money.pl, правительство работает над альтернативным решением, которое предусматривает возвращение к предвыборному обещанию Рафала Тшасковского. Согласно предложению, украинцы будут получать помощь только при условии трудоустройства в Польше.

Во время заседания Кабинета министров Туск отметил, что вето президента на законопроект, который регулирует более широкий спектр вопросов, может иметь неприятные последствия для польских компаний.

"Мы не будем спорить, потому что не намерены спорить, ведь мы сами предложили изменения в льготы "800+", - подчеркнул премьер.

Правительственные источники сообщают, что законопроект Тшасковского станет основой для дальнейшей работы над помощью украинцам, в частности с учетом важных элементов из ветированного документа.

Правки и диалог

Окружение Навроцкого намекает, что президентский законопроект уже находится в Сейме.

Он предусматривает сохранение текущего уровня поддержки украинцев до марта 2026 года и сочетает выплату "800+" с трудоустройством родителей и обязательным обучением детей в польской школе.

"У нас есть наш законопроект, пусть они над ним работают. Если они подают поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу", - сообщил соратник президента.

Представитель правительства Адам Шлапка добавил, что Совет министров подготовит решение о вето Навроцкого к следующей сессии Сейма, 8 сентября, и параллельно работает над тем, чтобы социальные выплаты иностранцам привязать к трудоустройству в Польше.