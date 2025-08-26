У президента Польши опровергли риск отключения Starlink для Украины

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключения интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в соцсети Х.

Богуцкий опроверг информацию министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink из-за недавнего вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Он отметил, что указанное вето не может отключить Украину от интернета Starlink, ведь расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а "проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей".

Согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

По словам Богуцкого, парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, - до исчерпания предельного срока.

У президента Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о якобы "конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте".

Глава Канцелярии президента Польши также обвинил министра цифровизации страны в манипуляциях и дезинформации.

"Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами", - возмутился Богуцкий.