Що означає вето Навроцького на допомогу українцям: пояснення посольства
Посольство України в Польщі оприлюднило роз’яснення щодо вето президента країни Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про допомогу українським біженцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.
У посольстві зазначили, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас режим тимчасового захисту для українців продовжений рішенням Ради Європейського Союзу до 4 березня 2027 року, і він поширюється також на територію Польщі.
У дипломатичному відомстві наголосили, що рішення Ради ЄС є обов’язковими для всіх країн-членів, а їхня реалізація забезпечується національним законодавством.
Посольство пообіцяло уважно стежити за розвитком ситуації та своєчасно інформувати співгромадян про всі офіційні рішення.
"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - наголосили у відомстві.
Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям
Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.
За його словами, програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.
Наступного дня новий законопроєкт президента Навроцького подали до парламенту Польщі.
Крім того, з 1 червня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила програми "800+" для українців. Відтепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу або дитячий садок. Виняток зроблено лише для тих, хто навчається вдома.
Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення президента і заявив, що його наслідком стане відключення наданих Польщею Україні Starlink і послуг зі зберігання даних у хмарі.
Водночас глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.
Тим часом уряд Польщі готує альтернативний законопроєкт про обмеження допомоги українцям.