Що означає вето Навроцького на допомогу українцям: пояснення посольства

Посольство України в Польщі оприлюднило роз’яснення щодо вето президента країни Кароля Навроцького на зміни до спеціального закону про допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

У посольстві зазначили, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас режим тимчасового захисту для українців продовжений рішенням Ради Європейського Союзу до 4 березня 2027 року, і він поширюється також на територію Польщі.

У дипломатичному відомстві наголосили, що рішення Ради ЄС є обов’язковими для всіх країн-членів, а їхня реалізація забезпечується національним законодавством.

Посольство пообіцяло уважно стежити за розвитком ситуації та своєчасно інформувати співгромадян про всі офіційні рішення.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - наголосили у відомстві.