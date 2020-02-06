Сенат США виправдав Трампа, а на "1+1" пройшли обшуки: новини за 5 лютого

Колаж РБК-Україна

СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1 + 1", сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту, в аеропорту Стамбула літак зазнав аварії. Детальніше про те, що сталося в середу, 5 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

На телеканалі "1+1" пройшли обшуки

5 лютого СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що журналіст Євген Куксін може бути причетний до зливу прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

Пізніше в СБУ підтвердили, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті глави уряду.

Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту

Сенат виправдав президента США Дональда Трампа за першою статтею імпічменту "Зловживання владою". (Винний: 48 голосів (всі демократи + 1 республіканець). Невинний: 52 голоси).

Крім того, Сенат виправдав Трампа за другою статтею імпічменту "Перешкоджання роботі Конгресу". ("Винний: 47 голосів (всі демократи). Невинний: 53 голоси (всі республіканці)").

Таким чином Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.

Україна не готова до повернення Криму, - представник Зеленського

На сьогодні Україна не готова до повернення окупованого Криму, якщо Російська Федерація вирішить піти з нього. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

На його думку, Україні слід ще багато працювати, щоб підготуватися до повернення Криму. Також Кориневич заявив, що водопостачання в Крим не буде відновлено до деокупації півострова.

В Україні підвищили тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 4 лютого схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств по всій Україні. Про це повідомляється на сайті комісії.

Згідно з проектом рішення НКРЕКП, оприлюдненим на сайті, тарифи на водопостачання зростуть в середньому на 15-20% залежно від регіону.

"Укрзалізниця" підписала меморандум з Deutsche Bahn

Компанія "Укрзалізниця" сьогодні, 5 лютого, підписала меморандум з Deutsche Bahn. Церемонія підписання документа відбулася в будинку уряду.

Як відзначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, на першому етапі співпраця

між УЗ і Deutsche Bahn буде мати більш консультативний характер. Водночас українська сторона розраховує на глибшу співпрацю.

В Україну прибули тест-системи для виявлення коронавірусу

На митний кордон України прибули тест-системи для виявлення нового виду коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив директор директорату Центру громадського здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скіпальського, отриманих тест-систем вистачить для дослідження 25-30 випадків. Однак найближчим часом очікується додаткова постача тест-систем для виявлення коронавірусу.

В аеропорту Стамбула літак зазнав аварії

5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. З-за несприятливих погодних умов літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

В результаті аварії загинули троє людей. Крім того повідомляється, що 179 із 183 пасажирів і членів екіпажу були поранені.

З’явилися фото та відео.

Сходження лавини в Туреччині: кількість жертв наближається до 40

4 лютого в Туреччині відбулося сходження лавини в районі провінції Ван. В результаті сходження лавина накрила мікроавтобус і снігоприбиральну машину, які рухалися по шосе Ван-Бахчесарай.

Загинули щонайменше 38 осіб, 53 отримали поранення. На даний момент в регіоні тривають інтенсивні пошуково-рятувальні роботи. Також в провінцію були відправлені додаткові 15 машин швидкої допомоги, що на тлі ризику нових лавин.

Українцям готують "податок на Facebook": як це відіб'ється на користувачах

YouTube і Facebook в Україні хочуть обкласти податком. Про це йдеться в законопроєкті № 2634, зареєстрованому у Верховній Раді. Також пропонується обкласти податком інші соцмережі - Instagram, Twitter, а також міжнародні компанії - Google, Apple і Netflix, що надають користувачам відеоконтент. Як це нововведення відіб'ється на українцях - у матеріалі Styler.

"Тартака" більше не існує: Положинський шокував заявою

Рок-гурт "Тартак" припиняє своє існування. Про це заявив лідер культової української команди Олександр Положинський ввечері 5 лютого.

Артист в Києві записав відеозвернення до шанувальників після відвідин засідання Печерського райсуду у справі про вбивство Павла Шеремета.