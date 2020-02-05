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Україна не буде відновлювати водопостачання в Крим до деокупації, - Кориневич

Новини » Політика     05.02.2020 - 10:31
Україна не буде відновлювати водопостачання в Крим до деокупації, - Кориневич
Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Водопостачання в Крим не буде відновлено до деокупації півострова

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич спростував інформацію щодо можливого відновлення водопостачання в анексований Крим. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 11-12 лютого парламентський комітет з прав людини здійснить виїзд в Херсонську область для ознайомлення з питаннями окупованих територій АР Крим та Севастополем. У ході візиту також заплановано відвідати контрольно-пропускний пункт "Каланчак". Але ця поїздка не пов'язана з питанням водопостачання.

"У зв'язку з появою в ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання в Крим і пов'язаного з цим "візиту комісії з Києва", зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - написав він.

Зазначимо, у жовтні глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Аристов розповів про ідею продавати воду в анексований Росією Крим.

Нагадаємо, заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації. Вона також повідомляла, що Росія завезла в Крим пів мільйона людей за час окупації.

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