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"Укрзалізниця" підписала меморандум з Deutsche Bahn

Новини » Політика     05.02.2020 - 16:02
"Укрзалізниця" підписала меморандум з Deutsche Bahn
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Німецька сторона буде реформувати "Укрзалізницю"

Компанія "Укрзалізниця" сьогодні, 5 лютого, підписала меморандум з Deutsche Bahn. Церемонія підписання документа відбулася в будинку уряду.

Як відзначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, на першому етапі співпраця
між УЗ і Deutsche Bahn буде мати більш консультативний характер. Водночас українська сторона розраховує на глибшу співпрацю.

Передбачається, що німецька компанія буде надавати консультації з управління "Укрзалізницею". Крім того, очікується, що менеджерів Deutsche Bahn залучать до управління УЗ за допомогою призначення на керівні посади в правлінні та наглядовій раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Deutsche Bahn може зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці" в лютому. Консалтинговий підрозділ Deutsche Bahn є одним з провідних в транспортному секторі, в компанії працює близько 5000 співробітників з 80 країн.

Також в Кабміні заявляли, що співпраця з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж "Укрзалізниці" або передача в концесію.

"У будь-якому випадку, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність і якість залізничних перевезень в Україні", - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Кабмін призначив т.в.о. голови "Укрзалізниці"
Новини України УкрзалізницяГерманиямеморандум
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