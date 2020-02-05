В аеропорту Стамбула літак зазнав аварії

Фото: літак, що розбився (Twitter)

Літак зіткнувся з огорожею після посадки

У міжнародному аеропорту Стамбула літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що лайнер авіакомпанії Pegasus здійснював рейс Ізмір-Стамбул. Приземлившись, він викотився за межі ЗПС, де зіткнувся з огорожею. Після в літаку сталося загоряння.

За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не загинув, проте повідомляється про постраждалих.

На місці перебуває багато пожежних і медичних бригад, які проводять евакуацію пасажирів.

В результаті зіткнення літак розвалився на три частини.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul's Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



pic.twitter.com/by2Vynbz6N — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020

Нагадаємо, в кінці січня в Афганістані розбився військовий літак США. Жертвами авіакатастрофи стали 46-річний полковник повітряного бойового командування Підлогу Восс і 30-річний капітан 37-ї ескадрильї бомбардувальників Райан Фанеуф.

Також РБК-Україна писало, що в результаті краху військового літака СУ-30 в алжирської провінції Уум-ель-Буаги загинули два пілоти. Як заявили алжирські влади, літак, що розбився, був навчальним.