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Кількість жертв аварії літака в Туреччині зросла

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 02:43
Кількість жертв аварії літака в Туреччині зросла
Фото: катастрофа літака в Туреччині (twitter by Budflyer)

Вже повідомляють про трьох загиблих

Кількість жертв в результаті аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того повідомляється, що 179 із 183 пасажирів і членів екіпажу були поранені. Три людини померли в лікарні після аварії.

Губернатор Стамбула Алі Ерликая раніше заявив, що літак перевозить 177 пасажирів і шість членів екіпажу із західної провінції Ізмір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, який здійснював рейс Ізмір-Стамбул. З-за несприятливих погодних умов літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини і загорівся.

За останніми даними повідомлялося про 159 постраждалих і одного загиблого в результаті авіакатастрофи.

РБК-Україна писало, що генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив, що серед постраждалих в результаті аварії українців немає.

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