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СБУ підтвердила зв'язок обшуків на "1+1" зі справою про прослуховування

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 19:15
СБУ підтвердила зв'язок обшуків на "1+1" зі справою про прослуховування
Фото: обшуки на "1+1" (скрін з YouTube-каналу "Вільний")

Обшуки у справі про прослуховування Гончарука проходять не тільки на "1+1"

Служба безпеки України проводить обшуки на телеканалі "1+1" у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це випливає з повідомлення прес-центру СБУ.

В СБУ заявили, що обшуки на Куренівській, 18 у Києві не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а проводяться щодо конкретних осіб, які могли незаконно прослуховувати Гончарука і зберігати записи.

"Слідчі дії також проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів. Жодного втручання в роботу телевізійного каналу "1+1" не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

СБУ підтвердила зв'язок обшуків на &quot;1+1&quot; зі справою про прослуховування

Водночас група "1+1 медіа" підтверджує обшуки в редакції програми "Гроші" і пов'язує їх з "викривальною діяльністю програми". Група також звертається до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію і роз'яснити причини обшуків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками на канал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що до зливу записів може бути причетний журналіст Євген Куксін.

Сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у справі про прослуховування Гончарука немає результатів, звіт очікується через два тижні.

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Новини України 1+1Служба безпеки УкраїниобшукпрослушкаОлексій Гончарук
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