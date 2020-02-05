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Сходження лавини в Туреччині: кількість жертв наближається до 40

Новини » В світі     05.02.2020 - 16:53
Сходження лавини в Туреччині: кількість жертв наближається до 40
Фото: схід лавини в Туреччині на автодорогу (hurriyet.com.tr)

Загинули щонайменше 38 осіб, 53 отримали поранення

Кількість жертв унаслідок сходу лавини в турецькій провінції Ван зросла до 38 осіб, щонайменше 53 людини постраждали. Про це повідомляє Hurriyet.

За словами губернатора провінції Мехмета Еміна Билмеза, серед загиблих, щонайменше, вісім співробітників жандармерії, три охоронці, три пожежних і дев'ять цивільних осіб.

На даний момент в регіоні тривають інтенсивні пошуково-рятувальні роботи. Також в провінцію були відправлені додаткові 15 машин швидкої допомоги, що на тлі ризику нових лавин.

Нагадаємо, 4 лютого в Туреччині відбулося сходження лавини в районі провінції Ван. В результаті сходження лавина накрила мікроавтобус і снігоприбиральну машину, які рухалися по шосе Ван-Бахчесарай. В результаті сходу лавини загинули п'ять осіб.

На пошуки зниклих вирушила велика група рятувальників. Їм вдалося врятувати сімох осіб, тоді як двоє залишалися зниклими без вести. Під час пошукових робіт рятувальників накрила друга лавина. Раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв внаслідок сходження лавини збільшилася до 21 людини.

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