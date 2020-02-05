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Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту

Новини » Політика     05.02.2020 - 23:29
Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Рішення вдалося досягти завдяки підтримці республіканців

Сенат виправдав президента США Дональда Трампа за першою статтею імпічменту "Зловживання владою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Винний: 48 голосів (всі демократи + 1 республіканець). Невинний: 52 голоси.

Крім того, Сенат виправдав Трампа за другою статтею імпічменту "Перешкоджання роботі Конгресу".

"Винний: 47 голосів (всі демократи). Невинний: 53 голоси (всі республіканці)", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.

Раніше сенатор Республіканської партії від штату Юта Міт Ромні заявив, що проголосує за одну зі статей імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Мова йде про статтю про зловживання владою. Водночас Ромні заявив, що не підтримає другу статтю імпічменту Дональда Трампа - перешкоджання роботі Конгресу США.

Нагадаємо, 5 лютого в Сенаті Сполучених Штатів проходить голосування з питання імпічменту президента Дональда Трампа. За першою статтею імпічменту Трампа звинувачують у зловживанні владою в особистих цілях. За другою - у перешкоджанні Конгресу. Голосування розпочалося о 23:00 за київським часом.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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