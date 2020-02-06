Сенат США оправдал Трампа, а на "1+1" прошли обыски: новости за 5 февраля

Коллаж РБК-Украина

СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1", сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента, в аэропорту Стамбула самолет потерпел крушение. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 февраля, - в материале РБК-Украина

На телеканале "1+1" прошли обыски

5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что журналист Евгений Куксин может быть причастен к сливу прослушивания премьер-министра Гончарука.

Позже в СБУ подтвердили, что обыски в офисе телеканала "1+1" связанные со сливом прослушивания в кабинете главы правительства.

Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". (Виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса).

Кроме того, Сенат оправдал Трампа по второй статье импичмента "Воспрепятствование работе Конгресса". ("Виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы)")

Таким образом Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.

Украина не готова к возвращению Крыма, - представитель Зеленского

На сегодня Украина не готова к возвращению оккупированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова. Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. По его мнению, Украине следует еще много работать, чтобы подготовиться к возвращению Крыма.

Также Кориневич заявил, что водоснабжение в Крым не будет восстановлено до деоккупации полуострова.

В Украине повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, обнародованному на сайте, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn

Компания "Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn. Церемония подписания документа прошла в здании правительства.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе сотрудничество между УЗ и Deutsche Bahn будет иметь более консультативный характер. В то же время украинская сторона рассчитывает на более глубокое сотрудничество.

В Украину прибыли тест-системы для выявления коронавируса

На таможенную границу Украины прибыли тест-системы для обнаружения нового вида коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки тест-систем для выявления коронавируса.

В аэропорту Стамбула самолет потерпел крушение

5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

В результате погибли три человека. Кроме того сообщается, что 179 из 183 пассажиров и членов экипажа были ранены.

Появились фото и видео с места событий.

Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40

4 февраля в Турции произошло схождение лавины в районе провинции Ван. В результате схождения лавина накрыла микроавтобус и снегоуборочную машину, которые двигались по шоссе Ван-Бахчесарай.

Погибли как минимум 38 человек, 53 - получили ранения. На данный момент в регионе продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. Также в провинцию были отправлены дополнительные 15 машин скорой помощи на фоне риска новых лавин.

Украинцам готовят "налог на Facebook"

YouTube и Facebook в Украине хотят обложить налогом. Об этом говорится в законопроекте № 2634, зарегистрированном в Верховной Раде. Также предлагается обложить налогом другие соцсети - Instagram, Twitter, а также международные компании - Google, Apple и Netflix, предоставляющие пользователям видеоконтент. Как это нововведение отразится на украинцах - в материале Styler.

"Тартак" больше не существует: Положинский шокировал заявлением

Рок-группа "Тартак" прекращает свое существование. Об этом заявил лидер культовой украинской команды Александр Положинский вечером 5 февраля.

Артист в Киеве записал видеообращение к поклонникам после посещения заседания Печерского райсуда по делу об убийстве Павла Шеремета.