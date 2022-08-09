СБУ затримала кілерів спецслужб РФ, а окупанти підписали розпорядження про "референдум": новини за 8 серпня

Служба безпеки України затримала кілерів, найнятих для вбивства міністра оборони та начальника Головного управління розвідки, окупанти у Запорізькій області підписали розпорядження про проведення "референдуму", перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 8 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

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СБУ затримала кілерів, найнятих для вбивства Резнікова та Буданова

Служба безпеки України затримала кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні СБУ.

Окупанти в Запорізькій області підписали розпорядження про проведення "референдуму"

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження Про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з Росією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За даними видання, окупант підписав документ в рамках форуму громадського руху Запорізької області "Ми разом з Росією", який проходить в окупованому Мелітополі.

Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

Судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

"Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", - заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Бюджет на 2023 рік: що відомо

Державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, в тому числі пенсії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, пріоритети бюджету на 2023 рік - це збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти запланованого підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень.

"Дощі з грозами зберуться у вузол". Де чекати негоду в Україні вже завтра

У вівторок, 9 серпня, дощі з грозами слід чекати в трьох регіонах України - в Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях, західних областях, окрім Волині. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали", - розповіла вона.