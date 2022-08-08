Бюджет на 2023 рік: які будуть пріоритети і чи уріжуть пенсії

Державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, в тому числі пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, пріоритети бюджету на 2023 рік - це збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.

"Проект бюджету пишемо з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових і соціальних витрат, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", - зазначив Шмигаль.

Він також дав завдання Міністерству фінансів вивчити витрати, особливо ті, які стосуються державних органів влади.

"Всі мають ясно розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - додав прем'єр.