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Бюджет на 2023 рік: які будуть пріоритети і чи уріжуть пенсії

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 17:53
Бюджет на 2023 рік: які будуть пріоритети і чи уріжуть пенсії Фото: міністр фінансів Сергій Марченко і прем'єр Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ілона Свиридова

Державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, в тому числі пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, пріоритети бюджету на 2023 рік - це збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.

"Проект бюджету пишемо з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових і соціальних витрат, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", - зазначив Шмигаль.

Він також дав завдання Міністерству фінансів вивчити витрати, особливо ті, які стосуються державних органів влади.

"Всі мають ясно розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти запланованого підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень.

Також повідомлялося, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно більше фактичного і становить близько 6500 гривень.

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