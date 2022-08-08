"Дощі з грозами зберуться у вузол". Де чекати негоду в Україні вже завтра
У вівторок, 9 серпня, дощі з грозами слід чекати в трьох регіонах України - в Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях, західних областях, окрім Волині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.
"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали", - розповіла вона.
За словами Діденко, опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, окрім Волині.
"На решті території України буде сухо, хіба що ввечері у вівторок є ймовірність локальних дощів у Черкаській та Полтавській областях", - додала вона.
Якою буде температура завтра
- до +30...+36 градусів - на півдні та сході України;
- +20...+26 градусів - у західних областях;
- на решті території України +25...+29;
- у центрі подекуди до +30 градусів.
Що з погодою у Києві
- суттєвих опадів не передбачається, проте хмарна погода побуде;
- температура повітря в столиці передбачається в межах +24, +25 градусів.
Як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання, а опадів буде чимало – час від часу очікуються зливи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.