У густонаселеному районі Харкова пролунав вибух, є постраждалі: що відомо

Російські військові з самого ранку запустили ракети по Харкову. Попередньо відомо про щонайменше одного постраждалого цивільного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

За словами Терехова, окупанти завдали удару по Павловому Полю.

Росія продовжує умисно скоювати воєнні злочини проти українців, оскільки на території густозаселеного житлового масиву не була розташована жодна військова інфраструктура.

"Прошу бути всіх в укриттях - обстріл може повторитися. Є інформація про щонайменше одного постраждалого мирного мешканця", - пише мер.

Оновлено о 10:51:

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про одного загиблого цивільного й ще одного пораненого.

"Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці", - пише Синєгубов.