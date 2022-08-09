СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, а оккупанты подписали распоряжение о "референдуме": новости за 8 августа

Служба безопасности Украины задержала киллеров, нанятых для убийства министра обороны и начальника Главного управления разведки, оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума", первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 8 августа - в материале РБК-Украина.

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СБУ задержала киллеров, нанятых для убийства Резникова и Буданова

Служба безопасности Украины задержала киллеров, которые планировали убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США", - говорится в сообщении СБУ.

Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума"

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По данным издания, оккупант подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в оккупированном Мелитополе.

Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Судно POLARNET, которое одно из первых воспользовалось "зерновым коридором", успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Бюджет на 2023 год: что известно

Государственный бюджет на 2023 год с учетом военного времени сохранит основные социальные расходы, в том числе пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгалб. По его словам, приоритеты бюджета на 2023 год - это сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование Вооруженных сил и поддержка людей.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов и работодатели выступают против запланированного повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен.

"Дожди с грозами соберутся в узел". Где ждать непогоду в Украине во вторник

Во вторник, 9 августа, дожди с грозами следует ожидать в трех регионах Украины - в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях, западных областях, кроме Волыни. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы", - рассказала она.