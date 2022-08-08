Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення
Судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України.
"Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", - заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.
"Якщо Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку", - підкреслив міністр Twitter.
Нагадаємо, 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. Три судна попрямували до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.
Зазначимо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня. Наступного дня ввечері Razoni прибув до Стамбула, а потім продовжить свій шлях до порту Тріполі в Лівані.