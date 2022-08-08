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У Пентагоні назвали втрати росіян у війні проти України

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Вашингтон, Понеділок 08 серпня 2022 21:31
У Пентагоні назвали втрати росіян у війні проти України Фото: у Пентагоні назвали втрати росіян у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Загальна кількість поранених і вбитих російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягає 80 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу.

"Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч осіб за останні 6 місяців. Це загальна кількість убитих і поранених в бою", - заявив Каль.

Він зазначив, що на тлі таких значних втрат президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні. При цьому мораль російських солдатів знаходиться на набагато нижчому рівні, ніж в українських військових.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що, станом на понеділок, 8 серпня, всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.

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