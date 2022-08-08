У Пентагоні назвали втрати росіян у війні проти України

Загальна кількість поранених і вбитих російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягає 80 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу .

"Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч осіб за останні 6 місяців. Це загальна кількість убитих і поранених в бою", - заявив Каль.

Він зазначив, що на тлі таких значних втрат президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні. При цьому мораль російських солдатів знаходиться на набагато нижчому рівні, ніж в українських військових.