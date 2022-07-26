Українців можуть залишити без підвищення мінімальних зарплат: про що йдеться

Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень. Така позиція була озвучена під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації профспілок України ( ФПУ ).

За даними Мінекономіки, Мінфіну направлено пропозиції щодо збереження мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 на рівні 6700 гривень з подальшим її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 гривень у середньому на рік.

Водночас позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків - зокрема міністерство не вбачає можливості підвищення мінімальної заробітної плати та пропонує у 2023 році залишити її у розмірі 6700 гривень. Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету, зазначається в повідомленні.

Представники Сторони роботодавців підтримали позицію Мінфіну щодо збереження у 2023 році мінімальної заробітної плати на рівні 6700 гривень.

Разом з тим, за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.