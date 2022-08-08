На півдні ЗСУ знищили десятки військових і склад боєприпасів
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.
ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, росіяни мінують інфраструктуру в Херсоні, готуючись до наступу ЗСУ.
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