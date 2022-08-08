Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна

Міністерство оборони США сьогодні, 8 серпня 2022 року, санкціонувало надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

Ракети для систем HIMARS

У заяві Пентагону не йдеться про те, якого типу ракети будуть поставлені, однак на окремому брифінгу заступник міністра оборони США Коллін Каль уточнив, що мова йде про ракети з дальністю польоту близько 70 кілометрів.

Відповідно, це керований реактивний снаряд, система наведення коригується по GPS. Призначений для знищення скупчень живої сили військової техніки, складів боєприпасів, інших наземних об'єктів.

Ракети для NASAMS

Зенітна керована ракета для цієї системи ППО виконана за нормальною аеродинамічною схемою і має хрестоподібне крило невеликої площі. Захоплення цілі радіолокаційної відбувається на дистанції до 20 км, після чого - активне самонаведення.

Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії.

Фото: система ППО NASAMS (flickr com davidvankeulen)

Протитанковий гранатомет АТ4

Це легка протитанкова зброя одноразового застосування. Є кілька модифікацій, які відрізняються типом боєприпасу, специфікою запуску, додатковим оснащенням і іншими характеристиками.

Фото: гранатомет АТ4 (US Department of Defense)

Маса - від 6,7 до 8 кг, в залежності від застосовуваного пострілу. Прицільна дальність при стрільбі по цілі типу "бронемашина" не перевищує 300 м. Є граната збільшеної дальності, яка летить на 600 м. Осколково-фугасний варіант летить на 1000 м. Максимальна дальність пострілу становить 2100 м.

Основний боєприпас - граната з кумулятивною бойовою частиною, яка пробиває до 450 мм гомогенної броні. Також є граната з поліпшеними показниками - до 500-600 мм, і боєприпаси для стрільби по будівлях і укріпленнях.

Протипіхотні міни Claymore ("Клеймор")

Протипіхотна міна спрямованого ураження з'явилася ще в 1950-х і досі використовується армією США. Являє собою вигнуту прямокутну коробку, всередині заряд C4 і пластина з 700 сталевими кульками.

Фото: протитанкова міна "Клеймор" (wikimedia.org)

При вибуху міни ураження наноситься шрапнеллю з цих кульок, які вилітають в напрямку противника. Радіус зони ураження - 100 метрів, висота - до 2 метрів.

Вибухівка C-4

Використовується для різних руйнівних завдань, в основному для підриву споруд. Також широко використовується в якості зброї для ураження живої сили в бою.

Мала кількість C-4 може стати причиною великих руйнувань. Вибухівка з високим ступенем пластичності не має запаху.