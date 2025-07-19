Самая массированная атака: Россия била по Павлограду дронами и ракетами

Павлоград Днепропетровской области пережил адскую ночь и утро из-за российской массированной атаки на город 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram .

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

"Вчера вечером враг нацелил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине изуродованы два частных дома. По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. Поврежден микроавтобус", - добавил Лысак.

Отмечено, что вечером, 18 июля, из-за атаки на Марганецкую громаду пострадал 57-летний мужчина. Лысак предупупредил, что воздушная тревога из-за атаки россиян по-прежнему продолжается.