Сильный ливень парализовал Киев: на каких улицах проблемы с движением

В Киеве из-за значительного ливня есть проблемы с движением транспорта на некоторых улицах города. Среди прочего, сообщается о проблемах на площади Галицкой - движение в направлении Берестейского проспекта значительно затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

"Вниманию участников дорожного движения. Из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - сказано в сообщении.

Напомним, что в воскресенье днем, 20 июля, Киев накрыл сильный ливень. Вследствие этого затопило улицы, также остановился общественный транспорт. Вследствие непогоды есть проблемы с движением в столице.

А до этого, 17 июля, Львов и Львовскую область накрыла непогода. Улицы затопило после ливня. Это было уже второй раз за неделю: 10 июля из-за ливня часть улиц Львова была подтоплена, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано. Тогда за сутки выпала месячная норма осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.