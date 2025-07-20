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Сильный ливень парализовал Киев: на каких улицах проблемы с движением

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 17:09
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Сильный ливень парализовал Киев: на каких улицах проблемы с движением Фото: сильный ливень накрыл украинскую столицу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве из-за значительного ливня есть проблемы с движением транспорта на некоторых улицах города. Среди прочего, сообщается о проблемах на площади Галицкой - движение в направлении Берестейского проспекта значительно затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

"Вниманию участников дорожного движения. Из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - сказано в сообщении.

Сильный ливень парализовал Киев: на каких улицах проблемы с движениемФото: последствия ливня в Киеве (Патрульная полиция Киева)

Сильный ливень парализовал Киев: на каких улицах проблемы с движениемФото: карта улиц, где затруднено движение транспорта (google.maps)

Напомним, что в воскресенье днем, 20 июля, Киев накрыл сильный ливень. Вследствие этого затопило улицы, также остановился общественный транспорт. Вследствие непогоды есть проблемы с движением в столице.

А до этого, 17 июля, Львов и Львовскую область накрыла непогода. Улицы затопило после ливня. Это было уже второй раз за неделю: 10 июля из-за ливня часть улиц Львова была подтоплена, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано. Тогда за сутки выпала месячная норма осадков.

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