Дроны атаковали Москву и Подмосковье: взрывы, паника и работа ПВО

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В ночь на 20 июля в Москве и пригородах была зафиксирована новая атака беспилотников. О взрывах и характерных звуках полета дронов сообщили жители Зеленограда, поселка Голубое и Калужской области.

Например, в 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна. Также жители поселка Голубое отмечают, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила тринадцать вражеских беспилотников, которые атаковали российскую столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы

Сильные звуки полета дронов зафиксированы также в Калужской области. Там, как утверждают местные жители, работает система противовоздушной обороны.

Официальные лица РФ традиционно пока не сообщают подробностей о целях или масштабах разрушений.