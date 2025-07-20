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Дроны атаковали Москву и Подмосковье: взрывы, паника и работа ПВО

Россия, Воскресенье 20 июля 2025 02:46
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Дроны атаковали Москву и Подмосковье: взрывы, паника и работа ПВО Иллюстративное фото: дроны атаковали Москву 20 июля (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В ночь на 20 июля в Москве и пригородах была зафиксирована новая атака беспилотников. О взрывах и характерных звуках полета дронов сообщили жители Зеленограда, поселка Голубое и Калужской области.

Например, в 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна. Также жители поселка Голубое отмечают, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила тринадцать вражеских беспилотников, которые атаковали российскую столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы

Сильные звуки полета дронов зафиксированы также в Калужской области. Там, как утверждают местные жители, работает система противовоздушной обороны.

Официальные лица РФ традиционно пока не сообщают подробностей о целях или масштабах разрушений.

Атака дронов в РФ 19 июля

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы на фоне атаки беспилотников. Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

В Дмитрове сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников.

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