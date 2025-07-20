Илон Маск анонсировал версию Grok для детей: как ее назвали

Миллиардер Илон Маск, который среди прочего является владельцем социальной сети X (Twitter) и технологического стартапа xAI, анонсировал версию чат-бота Grok для детей. Известно, что "детская версия" основанного на искусственном интеллекте бота будет называться Baby Grok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и сообщение Маска в X (Twitter) .

При этом каких-либо деталей относительно Baby Grok миллиардер не предоставлял. Известно, что чат-бот Grok 4 вышел через несколько месяцев после выхода Grok 3 - это подтверждает огромные темпы развития искусственного интеллекта.

"Мы собираемся создать Baby Grok от xAI - приложение, посвященное контенту для детей", - говорится в заметке Маска.

Отметим, недавно вспыхнул скандал с чат-ботом Grok, который разместил скандальные высказывания относительно Адольфа Гитлера и Холокоста. Это стоило должности генеральному директору X (Twitter) Линде Яккарино.

Кроме этого скандала, на разработку Маска обиделись россияне. Чат-бот не только не поддается на российскую пропаганду, но и "разносит" сторонников вторжения России в Украину, что называется "по фактам". Все это очень сильно разозлило россиян, которые начали требовать от Маска заблокировать Grok.

Несмотря на все скандалы, компания SpaceX Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в xAI. Также xAI ищет fullstack-инженеров (специалистов) с опытом в мультимедиа, предлагая зарплату от 180 000 до 440 000 долларов в год без учета опционов и бонусов.

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