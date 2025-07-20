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Латынина, Балашов, Королевская: что известно о пропагандистах под санкциями Зеленского

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 19:05
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Латынина, Балашов, Королевская: что известно о пропагандистах под санкциями Зеленского Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной, Андрея Серебрянского, Геннадия Балашова, Натальи Королевской, Татьяны Аксененко.

РБК-Украина рассказывает, кто они и почему попали в санкционный список.

Сегодня, 20 июля, Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян, которые активно поддерживали российскую агрессию и участвовали в продвижении антиукраинских нарративов.

Что известно о пророссийских пропагандистах

Юлия Латынина - российская журналистка, которая в начале полномасштабного вторжения России в Украину активно появлялась в эфирах вместе с Алексеем Арестовичем и другими публичными фигурами, которые открыто осуждали действия Кремля и поддерживали Украину.

В 2022 году Латынина критиковала действия российской армии, рассказывала о военных преступлениях и заявляла о неизбежном поражении российского диктатора Владимира Путина.

Она даже публиковалась в украинских медиа и долгое время имела репутацию союзницы Украины в информационной борьбе.

Однако со временем ее риторика претерпела значительные изменения.

Первые признаки разворота стали заметны после публичного спора с Виталием Портниковым, где Латынина отстаивала типичную для "либеральных россиян" позицию.

Сегодня же ее высказывания все больше перекликаются с нарративами кремлевской пропаганды.

Андрей Серебрянский, украинский видеоблогер, который также известен как Андрей Луганский. Блогер еще в 2022 году выехал в Канаду.

А на своем канале уже неоднократно распространял нарративы Кремля, а именно: в своих видео часто дискредитирует мобилизацию в Украине.

Серебрянский также был кандидатом в народные депутаты от партии Европейская солидарность.

Геннадий Балашов - украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер политической партии "5.10". В свое время был участником Евромайдана.

В 2022 году Балашов переехал в штат Флорида, США. Еще во времена своего депутатства сознательно отказывался выступать на государственном языке, а в эфирах говорил исключительно на русском языке.

С его стороны неоднократно звучали лозунги, что украинская культура не сможет развиться в рамках украинского языка из-за "ограниченности целевой аудитории".

Значительный резонанс получило высказывание Балашова, в котором он назвал "тварями" людей, предлагающих перейти на украинский язык. Он до сих пор активно защищает права русского языка в Украине.

Наталья Королевская - пророссийская политическая деятельница, которая с 2012 по 2014 годы занимала должность министра соцполитики в Украине.

Примечательно, что в 2022 году, пропустила все заседания в Верховной Раде, а с началом военного вторжения России в Украину выехала за пределы Украины.

В декабре 2022 года НАПК выявило факты возможного незаконного обогащения депутата Натальи Королевской почти на 50 млн грн и умышленное внесение недостоверных данных в декларации за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн. Дело направили в САП и НАБУ.

Уже 15 июня 2023 года НАБУ объявило в розыск бывшего пророссийского народного депутата Королевскую. НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Наталье Королевской в недостоверном декларировании.

Заметим также, что еще 9 мая 2016 года и в июне 2017-го Королевскую обливали зеленкой и забрасывали яйцами в знак возмущения из-за ее поддержки сепаратизма.

Татьяна Аксененко - российский военный корреспондент. Против Аксененко введен полный пакет санкций, включая запрет на въезд в Украину, блокирование активов и ограничение доступа к ресурсам, связанным с ее деятельностью.

Она также считается одной из администраторов российского пропагандистского Telegram- и YouTube- каналов "Архангел спецназа".

Напомним, что РБК-Украина писало, что президент ввел санкции против антиукраинской пропаганды.

Ранее Зеленский также издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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