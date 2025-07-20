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Центр Киева завтра перекроют из-за иностранных делегаций

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 22:09
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Центр Киева завтра перекроют из-за иностранных делегаций Фото: в УГО сообщили о возможных проблемах с движением (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве 21 июля в связи с визитом иностранных делегаций в столицу будут действовать временные ограничения движения. Они коснутся центральных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.

Подробностей в УГО не сообщили. Но попросили жителей и гостей города учесть указанный момент при планировании маршрутов.

Также в УГО отметили, что действуют в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины". Согласно законодательству, государственная охрана должна быть обеспечена главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

Отметим, что по сообщению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, президент Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов в Киеве. Конференция называется "От силы дипломатии к дипломатии силы". Предполагается, что меры безопасности в столице, запланированные на 21 июля, связаны именно с конференцией послов.

Напомним, что украинские дипломаты тем временем получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

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