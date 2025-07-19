ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams: когда ждать остальные

Суббота 19 июля 2025 07:02
UA EN RU
Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams: когда ждать остальные Фото: Австралия передала большую часть списанных Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 миллионов долларов.

Об этом 19 июля объявили в правительстве страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что Украина уже получила большую часть из 49 танков. Остальные, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы.

"Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного вторжения России", - сказал министр.

Отмечено, что танки вошли в пакет военной помощи, которая была выделена Украине для защиты от России.

Помощь Австралии Украине

Австралия активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России. Государство выделило финансовую помощь в поддержку обороны Украины на более чем 32 млн долларов.

В феврале 2024 года Украина подала запрос на получение от Австралии танков Abrams.

В августе того же года австралийская армия списала последний танк этой модели. Позже страна обещала передать Украине 49 единиц M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи.

Однако поставка была отсрочена. В мае 2025 года правительство Австралии объявило, что отправило в Украину партию списанных Abrams, несмотря на недовольство этой сделкой отдельных американских чиновников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Помощь армии Австралия Украина
Новости
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе