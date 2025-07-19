Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams: когда ждать остальные
Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 миллионов долларов.
Об этом 19 июля объявили в правительстве страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что Украина уже получила большую часть из 49 танков. Остальные, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы.
"Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного вторжения России", - сказал министр.
Отмечено, что танки вошли в пакет военной помощи, которая была выделена Украине для защиты от России.
Помощь Австралии Украине
Австралия активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России. Государство выделило финансовую помощь в поддержку обороны Украины на более чем 32 млн долларов.
В феврале 2024 года Украина подала запрос на получение от Австралии танков Abrams.
В августе того же года австралийская армия списала последний танк этой модели. Позже страна обещала передать Украине 49 единиц M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи.
Однако поставка была отсрочена. В мае 2025 года правительство Австралии объявило, что отправило в Украину партию списанных Abrams, несмотря на недовольство этой сделкой отдельных американских чиновников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.