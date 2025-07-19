Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams: когда ждать остальные

Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 миллионов долларов.

Об этом 19 июля объявили в правительстве страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что Украина уже получила большую часть из 49 танков. Остальные, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы.

"Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного вторжения России", - сказал министр.

Отмечено, что танки вошли в пакет военной помощи, которая была выделена Украине для защиты от России.