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Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 18:30
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Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе Фото: в Украину на следующей неделе возвращается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой. Однако дождей не избежать, хотя осадки накроют не все регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 21 июля, дождь накроет почти всю территорию Украины. Сухо будет только на юге и востоке.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +23 +27 градусов, ночью +15 +18 градусов;
  • на востоке: днем +28 +33 градуса, ночью +17 +21;
  • в центре: днем +26 +31, ночью +16 +20 градусов;
  • на юге: днем +31 +33 градуса, ночью +19 +22;
  • на западе: днем +25 +31, ночью +14 +16 градусов.

Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Дожди во вторник, 22 июля, накроют западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. На западе, юге и в центре возможны грозы.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +27 +30 градусов, ночью +16 +19 градусов;
  • на востоке: днем +30 +35 градусов, ночью +18 +22;
  • в центре: днем +29 +36, ночью +17 +21 градус;
  • на юге: днем +34 +36 градусов, ночью +20 +22;
  • на западе: днем +25 +27, ночью +16 +19 градусов.

Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Середина недели принесет жаркую и сухую погоду. Грозы в среду, 23 июля, ожидаются только в восточных областях, а также в Херсонской области.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +25 +28 градусов, ночью +16 +18 градусов;
  • на востоке: днем +27 +34 градуса, ночью +18 +22;
  • в центре: днем +26 +32, ночью +18 +23 градуса;
  • на юге: днем +32 +34 градуса, ночью +20 +22;
  • на западе: днем +24 +28, ночью +14 +19 градусов.

Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

В четверг, 24 июля, дожди полностью отступят. По прогнозам синоптиков, во всех областях будет солнечно и жарко.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +25 +28 градусов, ночью +15 +18 градусов;
  • на востоке: днем +28 +36 градусов, ночью +19 +23;
  • в центре: днем +27 +32, ночью +16 +21 градус;
  • на юге: днем +30 +36 градусов, ночью +21 +23;
  • на западе: днем +25 +29, ночью +14 +17 градусов.

Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Под конец недели в пятницу, 25 июля, дожди снова вернутся, но осадки ожидаются лишь на западе страны.

Температура воздуха:

  • на севере: днем +25 +28 градусов, ночью +15 +18 градусов;
  • на востоке: днем +28 +36 градусов, ночью +18 +23;
  • в центре: днем +29 +34, ночью +16 +22 градуса;
  • на юге: днем +30 +36 градусов, ночью +21 +24;
  • на западе: днем +25 +29, ночью +14 +17 градусов.

Жара возвращается: где в Украине ожидать до +36 на следующей неделе

Ранее в Укргидрометцентре рассказывали, что от жары и ливней пострадали сельскохозяйственные культуры в Украине.

Также напомним, что в июле Львовская область страдала от масштабной непогоды. За одни сутки в регионе выпала годовая норма дождей.

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