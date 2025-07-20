Усик победил Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира: как прошел бой века

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в напряженном зрелищном бою-реванше на переполненном до отказа "Уэмбли". Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в четырехпоясную эру, забрав пояса WBA, WBO и WBC и IBF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боксерского поединка, который ранее СМИ окрестили "боем века".

Как прошел бой-реванш Усик - Дюбуа

Перед началом поединка Гимн Украины а капелла спела Надя Дорофеева. Получилось очень мощно!

Сам же Александр начинал выходить в ринг сначала под "Ave Maria" в исполнении Tommee Profitt и Stanaj - современную интерпретацию классической молитвы, которая перетекла в песню Василия Жадана "Браття" - трек, который у миллионов ассоциируется именно с выходом Усика на бой.

Бой начался с ожидаемого давления со стороны Дюбуа. Помня о спорном моменте с ударом ниже пояса в первом бою, британец с первых раундов пытался работать по корпусу украинца, используя свое преимущество в габаритах. Усик, в свою очередь, действовал осторожно, работая на ногах.

Первые три раунда прошли больше в тактической борьбе, однако Усик все же был убедительнее.

Перелом в бою наступил в пятом раунде. Александр нашел свой ритм и начал разбивать защиту британца своими фирменными многоударными комбинациями. Скорость и боксерский интеллект украинца стали для Дюбуа неразрешимой задачей.

Британец начал пропускать все больше чистых ударов, замедляться и терять уверенность. Это привело к двум нокдаунам и нокауту!

Таким образом, для победы Усику понадобилось 15 минут!

Усик победил Дюбуа (скриншот / DAZN)

Сейчас в активе Усика 24 боя на профессиональном ринге, из которых 24 победы и ноль поражений.

Отметим один милый нюанс: Усик прибыл на бой с талисманом от своей дочери - игрушкой Лиолой, которая придает ему сил и воодушевления.

Сколько денег заработали Усик и Дюбуа

Поединок между Усиком и Дюбуа стал самым прибыльным в карьере как украинца, так и британца.

По информации инсайдеров, общий призовой фонд поединка достиг невероятной суммы в более 200 млн долларов, из которых Усик должен получить на выходе львиную долю - 65% от общего фонда, а именно 132,28 млн (это более 5,5 млрд гривен!). Его соперник заработал 35% - около 71,22 млн.

Эти суммы выводят обоих боксеров на совершенно новый финансовый уровень. Для обоих спортсменов это абсолютные рекорды в карьере. До этого самым высоким гонораром для Усика были 114 млн долларов, которые он получил за бой-реванш против Тайсона Фьюри.

Для Дюбуа этот заработок является еще большим скачком, ведь его предыдущий рекорд составлял всего около 13 млн долларов, полученных за бой против Энтони Джошуа.

Такие астрономические суммы стали возможными благодаря популярности Усика в мире, большим продажам билетов на "Уэмбли", правам на трансляцию и глобальному спросу на платные трансляции (PPV) - сегодняшний бой смотрели поклонники бокса в более чем 100 странах.

Интересные факты из биографии Усика

Александр родился в Симферополе. Его путь к вершине начался с блестящей любительской карьеры, вершиной которой стало золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Но. В юности главной его страстью был не бокс, а... футбол. Он серьезно занимался в школе "Таврии", играл на позиции левого полузащитника и подавал большие надежды. Однако в 15 лет путь в профессиональный футбол для него закрылся - семья не могла позволить себе оплачивать дорогие тренировки. Тогда Усик пошел в секцию бокса, которая была бесплатной, и именно там началась его легендарная карьера.

Победа на Олимпиаде запомнилась не только золотой медалью. После финального боя Усик, выступавший с традиционной козацкой прической - оселедцем, - станцевал в ринге зажигательный гопак. Это яркое проявление украинской идентичности стало визитной карточкой Усика.

Эту традицию он продолжает до сих пор, регулярно появляясь на пресс-конференциях и официальных мероприятиях в вышиванках или других элементах национального украинского костюма, каждый раз подчеркивая свои корни на мировой арене.

Александр Усик (фото: Getty Images)

За образом жесткого бойца скрывается тонкая и творческая натура. Усик пишет стихи, которые часто посвящает своей жене Екатерине. Его поэзия наполнена размышлениями о жизни, вере и любви. Кроме того, он успел попробовать себя и в кино: озвучил одного из персонажей в украинском мультфильме "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и даже сыграл небольшую роль в голливудском фильме.

В отличие от многих звезд спорта, личная жизнь Усика является образцом стабильности и преданности. Со своей женой Екатериной он знаком еще со школы - они сидели за соседними партами. Вместе они прошли весь путь от первых шагов в спорте до мировой славы.

Сегодня они воспитывают четверых детей и являются одной из самых крепких пар в украинском спорте, что еще раз подчеркивает важность семейных ценностей для чемпиона.

Александр Усик с женой (фото: Getty Images)

Интересные факты из биографии Дюбуа

Даниэль вырос в огромной семье - у него 10 братьев и сестер. Движущей силой всего клана является отец, Дэйв Дюбуа, который сделал свои первые миллионы на уличной торговле плакатами в Лондоне.

Он с детства видел в своих детях будущих чемпионов и вкладывал в них все. Из-за бокса Даниэль даже не ходил в школу - отец перевел его на домашнее обучение, чтобы ничто не отвлекало от тренировок.

Идея отца создать боксерскую династию дала плоды. Младшая сестра Даниэля, Кэролайн Дюбуа, является одной из самых талантливых боксерок мира, чемпионкой WBC.

Интересно, что в детстве, чтобы попасть в боксерский зал, она выдавала себя за мальчика по имени Колин, ведь девушек туда брали неохотно. Она выигрывала юношескую Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Брат Принс также занимается боксом.

В 2020 году Дюбуа потерпел первое поражение в карьере от Джо Джойса. Но это был не просто проигрыш. Джойс методично целил ему в левый глаз, и в десятом раунде Дюбуа стал на колено, отказавшись продолжать бой.

Позже диагноз шокировал: двойной перелом глазницы и повреждение нерва. Врачи заявили, что если бы он пропустил еще несколько ударов, то мог бы навсегда потерять зрение. Его обвиняли в трусости, но на самом деле он спас свою карьеру и здоровье.

Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)

Промоутером Даниэля является не кто иной, как легендарный и одновременно скандально известный Дон Кинг. 93-летний функционер, который когда-то вел дела Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, взял британца под свое крыло. Это сочетание выглядит удивительно: молодой нокаутер и патриарх бокса из прошлой эпохи. Правда, их отношения не были безоблачными: несколько лет назад Дюбуа даже судился с Кингом из-за невыплаты гонорара.

Интересно, что за пределами ринга "Динамит" превращается в свою противоположность. Это тихий, несколько неуклюжий и застенчивый человек. Любимое хобби, которое помогает 27-летнему британцу справиться с давлением, - рыбалка. Эта любовь к спокойствию и уединению на природе резко контрастирует с его взрывным и агрессивным стилем в ринге, показывая две совершенно разные стороны его личности.

Реванш против Усика был для Дюбуа главным шансом доказать свою принадлежность к элите, и он дрался достойно, но против гения бокса его силы оказалось недостаточно.

Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)

Какие рекорды побил Усик сегодня

Сегодняшняя победа - это не просто очередная защита титула. Это вхождение в историю мирового бокса с несколькими уникальными достижениями.

Абсолютный чемпион в двух весовых категориях

Усик стал одним из немногих бойцов в истории (и третьим после Теренса Кроуфорда и Наои Инуэ в четырехпоясную эру), кто смог стать абсолютным чемпионом в двух разных дивизионах. Сделать это в крузервейте и супертяжелом весе - достижение, которое ставит его в один ряд с легендарным Холифилдом.

Первый абсолютный чемпион хевивейта в эру четырех поясов

Хотя Леннокс Льюис был последним абсолютом, это было во времена трех основных титулов. Усик - первый, кто объединил пояса WBC, WBA, WBO и IBF, став единственным и безоговорочным королем дивизиона.

Закрепление статуса "Pound-for-Pound"

Эта победа окончательно снимает любые вопросы о том, кто является лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Что будет дальше с карьерой Усика

Будущее Александра после такого исторического триумфа имеет несколько векторов развития.

Трилогия с Тайсоном Фьюри

Это наиболее очевидный и коммерчески привлекательный вариант. Третий бой с "Цыганским королем" может стать эпическим завершением одной из величайших саг в истории бокса.

Обязательные защиты

Боксерские организации (IBF, WBO и другие) выстроят в очередь своих обязательных претендентов. Усику придется либо проводить защиты, либо освобождать пояса.

Прощальный бой в клетке

Украинец и его команда ведут предварительные переговоры с американской звездой Джейком Полом о поединке по правилам ММА. Этот бой может и стать жирной точкой в профессиональной карьере Александра.

Завершение карьеры

Усик неоднократно говорил, что его главная цель - стать абсолютным чемпионом. Достигнув этой вершины в 38 лет, одолев всех сильнейших соперников, он имеет полное право уйти из бокса непобежденным королем. Это был бы идеальный финал для легендарной карьеры, чтобы посвятить время семье и своей стране.

Александр Усик (фото: Getty Images)