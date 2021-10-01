Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні повернувся до Тбілісі, попри те, що там його засуджено до 3 років тюремного ув'язнення. Спочатку грузинська влада заперечувала це, а потім заявила про затримання Саакашвілі.

Що відомо на цей момент - у матеріалі РБК-Україна .

З чого все почалося

Декілька днів тому Саакашвілі заявив про намір повернутися в Грузії напередодні місцевих виборів в країні. Сьогодні вранці екс-президент записав відеоролик, у якому заявив, що прилетів у Тбілісі.

Однак грузинська влада не підтверджувала цю інформацію. Міністерство внутрішніх справ Грузії стверджувало, що Саакашвілі не перетинав грузинський кордон. Також були повідомлення, що грузинський екс-президент перебуває у Трускавці, де проходить засідання фракції "Слуги народу".

Затримання Саакашвілі

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Саакашвілі затримали правоохоронці. Наразі, за його словами, екс-президент Грузії перебуває у пенітенціарній установі.

"Наші агентства мали інформацію про його переміщення, п очинаючи з України в бік Грузії. Цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", - сказав грузинський прем'єр.

Команда Саакашвілі спочатку не підтверджувала інформацію про затримання грузинського екс-президента, зокрема, глава офісу Саакашвілі Марія Барабаш сказала РБК-Україна, що заява Гарібашвілі - це провокація.

Однак потім на сторінці Саакашвілі у Facebook з'явилося відео, на якому записані його останні слова перед затриманням.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - сказав він.

Saakashvili's last video before arrest. Says there is high chance of his arrest, but he is not afraid of anything and tells people not to be afraid either. Confirms he is in Tbilisi https://t.co/zIdsDPAyLY pic.twitter.com/ZLuW7egtCS via @ThisIsAndro — Liveuamap (@Liveuamap) October 1, 2021

Відео затримання Саакашвілі

Грузинські телеканали показали кадри затримання Саакашвілі. На опублікованому відрізку відео можна побачити, що на Саакашвілі кайданки, а також колишнього грузинського президента супроводжують правоохоронці. На відео також можна побачити, що Саакашвілі посміхається.

У чому звинувачують Саакашвілі

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт