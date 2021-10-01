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Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент

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Тбілісі, П'ятниця 01 жовтня 2021 19:54
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні повернувся до Тбілісі, попри те, що там його засуджено до 3 років тюремного ув'язнення. Спочатку грузинська влада заперечувала це, а потім заявила про затримання Саакашвілі.

Що відомо на цей момент - у матеріалі РБК-Україна.

З чого все почалося

Декілька днів тому Саакашвілі заявив про намір повернутися в Грузії напередодні місцевих виборів в країні. Сьогодні вранці екс-президент записав відеоролик, у якому заявив, що прилетів у Тбілісі.

Однак грузинська влада не підтверджувала цю інформацію. Міністерство внутрішніх справ Грузії стверджувало, що Саакашвілі не перетинав грузинський кордон. Також були повідомлення, що грузинський екс-президент перебуває у Трускавці, де проходить засідання фракції "Слуги народу".

Затримання Саакашвілі

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Саакашвілі затримали правоохоронці. Наразі, за його словами, екс-президент Грузії перебуває у пенітенціарній установі.

"Наші агентства мали інформацію про його переміщення, починаючи з України в бік Грузії. Цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", - сказав грузинський прем'єр.

Команда Саакашвілі спочатку не підтверджувала інформацію про затримання грузинського екс-президента, зокрема, глава офісу Саакашвілі Марія Барабаш сказала РБК-Україна, що заява Гарібашвілі - це провокація.

Однак потім на сторінці Саакашвілі у Facebook з'явилося відео, на якому записані його останні слова перед затриманням.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - сказав він.

Відео затримання Саакашвілі

Грузинські телеканали показали кадри затримання Саакашвілі. На опублікованому відрізку відео можна побачити, що на Саакашвілі кайданки, а також колишнього грузинського президента супроводжують правоохоронці. На відео також можна побачити, що Саакашвілі посміхається.

У чому звинувачують Саакашвілі

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт

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Міхеіл Саакашвілі Грузія Задержание
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