Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня вернулся в Тбилиси, несмотря на то, что там он приговорен к 9 годам тюремного заключения. Сначала грузинские власти отрицали это, а затем заявили о задержании Саакашвили.

С чего все началось

Несколько дней назад Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию накануне местных выборов в стране. Сегодня утром экс-президент записал видеоролик, в котором заявил, что прилетел в Тбилиси.

Однако грузинские власти не подтверждали эту информацию. Министерство внутренних дел Грузии утверждало, что Саакашвили не пересекал грузинскую границу. Также были сообщения, что грузинский экс-президент находится в Трускавце, где проходит заседание фракции "Слуги народа".

Задержание Саакашвили

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Саакашвили задержали правоохранители. Сейчас, по его словам, экс-президент Грузии находится в пенитенциарном учреждении.

"Наши агентства имели информацию о его перемещении, начиная из Украины в сторону Грузии. Этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными", - сказал грузинский премьер.

Команда Саакашвили сначала не подтверждала информацию о задержании грузинского экс-президента, в частности, глава офиса Саакашвили Мария Барабаш сказала РБК-Украина, что заявление Гарибашвили - это провокация.

Однако затем на странице Саакашвили в Facebook появилось видео, на котором записаны его последние слова перед задержанием.

"Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - сказал он.

Saakashvili's last video before arrest. Says there is high chance of his arrest, but he is not afraid of anything and tells people not to be afraid either. Confirms he is in Tbilisi https://t.co/zIdsDPAyLY pic.twitter.com/ZLuW7egtCS via @ThisIsAndro — Liveuamap (@Liveuamap) October 1, 2021

Видео задержания Саакашвили

Грузинские телеканалы показали кадры задержания Саакашвили. На опубликованном отрезке видео можно увидеть, что на Саакашвили наручники, а также бывшего грузинского президента сопровождают правоохранители. На видео также можно увидеть, что Саакашвили улыбается.

В чем обвиняют Саакашвили

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это, а в грузинском правительстве постоянно заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на информацию о задержании Саакашвили в Грузии. Как рассказал РБК-Украина пресс-секретарь МИД Олег Николенко, украинское министерство уже вызвало посла Грузии.

"В МИД приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", - сообщил он.

Отметим, Саакашвили занимает должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Что сказали в Офисе президента

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и "тоном заявлений" по поводу задержания Саакашвили.

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями касательно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь", - сообщил он.