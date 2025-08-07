RU

Хищения на дронах и РЭБ: за Гайдая и еще двух фигурантов внесли залог

Фото: экс-руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай (Tribun)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

За экс-руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая и еще двух фигурантов дела о хищениях на закупках дронов внесли залог 7 августа. Они уже освобождены из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что залог внесли за трех из пяти фигурантов громкого дела:

  • экс-руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая - 10 миллионов гривен;
  • директора причастной к схеме фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову - два миллиона гривен;
  • полковника Национальной гвардии Украины Василия Мишанского - два миллиона гривен;

Вносили ли залог за главу Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко и народного депутата Алексея Кузнецова - пока неизвестно.

Освобожденным из-под стражи фигурантам запрещено покидать города, где их брали под стражу, и контактировать с другими фигурантами дела. Также они должны сдать паспорта и носить электронные браслеты.

 

Масштабная схема хищения средств на дронах: что известно

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, в рамках которой дроны и средства РЭБ покупали по заведомо завышенным ценам.

Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.

Также в деле "засветились" экс-руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко, полковник Нацгвардии Василий Мишанский и другие довольно интересные персоналии. Всех их на днях также взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

