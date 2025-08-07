Хищения на дронах и РЭБ: за Гайдая и еще двух фигурантов внесли залог

Масштабная схема хищения средств на дронах: что известно

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, в рамках которой дроны и средства РЭБ покупали по заведомо завышенным ценам.

Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.

Также в деле "засветились" экс-руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко, полковник Нацгвардии Василий Мишанский и другие довольно интересные персоналии. Всех их на днях также взяли под стражу с альтернативой внесения залога.